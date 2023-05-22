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Ekiplerin durdurduğu kamyonda 1 buçuk ton kaçak tütün bulundu

Ekiplerin durdurduğu kamyonda 1 buçuk ton kaçak tütün bulundu

3. Sayfa Haberleri

Niğde'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, durdurulan bir kamyonda 1,5 ton kaçak tütün ve 5 milyon 50 bin dolu makaron ele geçirildi.

Niğde'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, durdurulan bir kamyonda 1,5 ton kaçak tütün ve 5 milyon 50 bin dolu makaron ele geçirildi.

Niğde Valiliği'nden olayla ilgili yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Niğde- Adana Otoyolu Eminlik gişelerinde bir kamyonu durdurdu. Ekipler tarafından

araçta yapılan aramada 5 milyon 50 bin dolu makaron ve 1,5 ton kaçak tütün ele geçirildi.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, kamyon sürücüsü de gözaltına alındı. - NİĞDE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adana Niğde 3. Sayfa Haberler

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