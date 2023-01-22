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Ekipler seferber oldu, ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

3. Sayfa Haberleri

Ekipler seferber oldu, ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Sakarya'nın Karasu ilçesinde ormanlık alan çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik mücadelesi neticesinde söndürüldü.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde ormanlık alan çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik mücadelesi neticesinde söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Çatalövez Mahallesi Karşı Sokak üzerindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebepten yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı arazözler ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da seferber olduğu yangın bölgesinde alevlerin büyümemesi için yoğun bir çaba sarf edildi. Yaklaşık dört dönümlük alanın etkilendiği yangın 2 saatlik mücadelenin sonrasında söndürüldü. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Sakarya 3. Sayfa Haberler

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