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Ekipler Kırıkhan sokaklarında şüpheli şahıslara göz açtırmıyor

3. Sayfa Haberleri

Ekipler Kırıkhan sokaklarında şüpheli şahıslara göz açtırmıyor

Hatay'da yaşanan depremin ardından bölgeye, yağma ve hırsızlık amacıyla gelen kişilere karşı güvenlik güçleri yoğun bir çalışma başlattı.

Hatay'da yaşanan depremin ardından bölgeye, yağma ve hırsızlık amacıyla gelen kişilere karşı güvenlik güçleri yoğun bir çalışma başlattı. Kırıkhan ilçesinde bir ihbarı değerlendiren polisler, cadde ve sokakları didik aradı.

"Asrın felaketi"nin ardından, Türkiye'de herkes kenetlenip depremin yaralarını sarmaya çalışırken, deprem bölgesine hırsızlık ve yağma amaçlı gelenlere güvenlik güçleri göz açtırmıyor. Bölgede hırsızlık yaparken yakalanan kişiler tutuklanırken, polis ve jandarma ekipleri de depremin etkili olduğu tüm mahalle ve sokaklarda sürekli devriye geziyor. Kırıkhan ilçesine dışardan hırsızlık amaçlı bir grubun geldiği yolunda ihbar alan ekipler, cadde ve sokakları taradı. Zaman zaman koşuşturmanın da yaşandığı bölgede, güvenlik güçleri art niyetlilere göz açtırmıyor. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kırıkhan Türkiye Hatay 3. Sayfa Haberler

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