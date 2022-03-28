Ekipler helikopterle bölgeye ulaşarak elektrik arızasını giderdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ekipler helikopterle bölgeye ulaşarak elektrik arızasını giderdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Ekipler helikopterle bölgeye ulaşarak elektrik arızasını giderdi

Tunceli'de elektrik dağıtım şirketi ekipleri, yılın büyük bir bölümünü karlar altında geçiren Ovacık ilçesinde meydana gelen elektrik arızasını, helikopterle ulaşarak giderdi.

TUNCELİ (İHA) - Tunceli'de elektrik dağıtım şirketi ekipleri, yılın büyük bir bölümünü karlar altında geçiren Ovacık ilçesinde meydana gelen elektrik arızasını, helikopterle ulaşarak giderdi.

Edinilen bilgiye göre, Tunceli'nin bin 300 rakımlı Ovacık ilçesi Çambulak mevkiinde yoğun kar yağışı, tipi ve rüzgar sebebiyle dağıtım elektrik hatlarında arıza yaşandı ve kesintiler meydana geldi. Elektrik dağıtım şirketine ulaşan arıza bildirimi üzerine ekipler, bölgedeki vatandaşların enerjisiz kalmaması için hızla harekete geçti. Yer yer 4 metreyi bulan kar kalınlığı ve çığ ile kapanan köy yolları sebebiyle bölgeye ulaşmakta zorlanan ekipler, arızaya tedbirli bir şekilde en kısa sürede ve müdahale edebilmek için ilk kontrolü dron ile gerçekleştirdi. Bölgede yaşayan vatandaşlarla sürekli irtibat halinde olan ekipler, arızaya müdahale edebilmek için askeri personelden helikopter desteği istedi. Gelen helikopterle bölgeye geçen ekipler, ardından zorlu kış şartlarında arızalı hatta yürüyerek ulaştı. Kar ve tipi altında arızaya müdahale eden ekipler, elektrik kesintisini gidererek bölgeye yeniden enerji verilmesini sağladı. - TUNCELİ

Ekipler helikopterle bölgeye ulaşarak elektrik arızasını giderdi

Ekipler helikopterle bölgeye ulaşarak elektrik arızasını giderdi

Ekipler helikopterle bölgeye ulaşarak elektrik arızasını giderdi

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çambulak, Tunceli, kar, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title