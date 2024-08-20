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Ekip aracının aynasını kırdı, polise yumruk attı... O anlar kamerada

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İzmir'in Buca ilçesinde, tehlikeli şekilde U dönüşü yapan aracın sürücüsü, kendisini durduran polislere önce hakaret etti, ardından ekip aracının aynasını kırıp polisi yumrukladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken şüpheli, ekiplerce gözaltına alındı.

Ekip aracının aynasını kırdı, polise yumruk attı... O anlar kamerada

İZMİR - İzmir'in Buca ilçesinde, tehlikeli şekilde U dönüşü yapan aracın sürücüsü, kendisini durduran polislere önce hakaret etti, ardından ekip aracının aynasını kırıp polisi yumrukladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken şüpheli, ekiplerce gözaltına alındı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Buca ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Menderes Caddesi ile Koşuyolu Caddesi üzerinde 03 AET 894 plakalı araç sürücüsü G.T., tehlikeli bir şekilde U dönüşü yaptı. Bu esnada durumu fark eden polis ekipleri, araç sürücüsünü durdurdu. Bir süre sonra polislere sözlü hakarette bulunan şahıs; önce polis aracının aynasını kırdı, ardından polise yumuk attı. Ekipler ise şahsı kontrol altına alabilmek için biber gazı sıktı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansırken, ekipler tarafından gözaltına alınan G.T., sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü. İfade işlemlerinin ardından G.T.'nin mevcutlu olarak adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu 3-sayfa trafik İzmir Buca Güvenlik Trafik Suç Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

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