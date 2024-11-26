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Ehliyetsiz ve Yaşı Küçük Sürücü Polisten Kaçarken Yakalandı

Ehliyetsiz ve Yaşı Küçük Sürücü Polisten Kaçarken Yakalandı
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Eskişehir'de, polisin durdurmak istediği ehliyetsiz ve yaşı küçük sürücü, otomobille kaçtı. Yaşanan kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir'de otomobille polisten kaçmaya çalışırken yakalanan yaşı küçük ehliyetsiz sürücü hakkında işlem uygulandı.

Olay, dün gece saat 00.20 sularında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ekiplerce şüphe üzerine durdurulmak istenen sürücü kullandığı otomobili kaçtı. Yaşanan kovalamacanın ardından araç Çamlıca Mahallesi Nezir Sokak'ta durduruldu. Polisin yaptığı kontrollerde, yanındaki şahısla birlikte araçtan indirilen sürücünün yaşının küçük olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı belirlendi.

Gözaltına alınan sürücüye işlem uygulanırken, aracın çekici yardımıyla götürüldüğü öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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