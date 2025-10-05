Haberler

Ehliyetsiz ve Plakasız Motosiklet Kullanımına 53 Bin TL Cezai İşlem

Ehliyetsiz ve Plakasız Motosiklet Kullanımına 53 Bin TL Cezai İşlem
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, ehliyetsiz ve plakasız motosiklet kullanan bir sürücüye toplam 53 bin TL para cezası uygulandı. Trafik ekipleri, sürücünün motosikletini trafikten men ederek otoparka çekti.

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ilçede trafik güvenliğini artırmak ve kazaları önlemek amacıyla denetimlerine aralıksız devam ediyor. Pazaryeri çevresinde gerçekleştirilen uygulamalarda bir sürücünün hem ehliyetsiz hem de plakasız motosiklet kullandığı tespit edildi.

Trafik ekipleri, sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 53 bin TL idari para cezası uyguladı. Motosiklet, trafikten men edilerek çekici yardımıyla otoparka götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
