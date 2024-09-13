Ehliyetsiz ve Kasksız Sürücüye 26 Bin Lira Ceza

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ehliyetsiz ve kasksız sürücüye 26 bin 90 lira idari para cezası uygulandı.

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, trafikte aykırı olan sürücülere yönelik denetim gerçekleştirmeye devam ediyor. Trafik ekipleri okul çevrelerinde yaptığı denetimlerde bir sürücünün ehliyetsiz ve kasksız olduğunu belirlerken, motosikletinin ise plakasız olduğunu tespit etti.

Yapılan incelemelerin ardından sürücüye tescilli aracı plakasız kullanmaktan 10 bin 917, sürücü belgesiz araç kullanmaktan 12 bin 977, kasksız motosiklet kullanmaktan 690, tehlike oluşturacak ve çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaran araçları kullanmaktan 1506 lira olmak üzere 26 bin 90 lira idari para cezası kesildi. "Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemekten" adli işlem başlatılan sürücünün motosikleti trafikten men edilerek çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin ilçe genelinde yaptığı denetimlerde ise 122 aracın kontrol edildiği, kırmızı ışık ihlali, hatalı park, kask takmamak, yüksek sesle müzik dinleme, seyir halinde cep telefonu ile konuşma, sigortasız, muayenesiz araçla yola çıkma, emniyet kemeri kullanmama gibi maddelerden 93 bin 204 lira cezai işlem uygulandığı, 7 motosiklet ve otomobilin trafikten men edildiği öğrenildi. - ANTALYA