Ehliyetsiz sürücüye yüksek ses cezası

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ehliyetsiz bir sürücü, yüksek desibelde müzik açtığı için 10 bin TL para cezası aldı ve aracı trafikten men edildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yüksek desibel sesle müzik açan ehliyetsiz sürücüye 10 bin TL para cezası kesildi. Cezai işlem uygulanan araç ise trafikten men edildi.

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekiplerince trafik kurallarına uymayan sürücülere yönelik denetim yapıldı. Gazi Mahallesi Fahri Leylek Caddesinde yapılan denetimlerde ekipler, çevreye rahatsızlık veren, yüksek desibelde ses yayarak seyir halinde devam eden 07 AVA 554 plakalı araç, bağlanarak trafikten men edildi. Aynı zamanda ehliyetsiz olduğu tespit edilen sürücüye toplamda 10 bin TL cezai işlem uygulandı. Trafik ekipleri tarafından cezai işlem uygulanan araç çekici yardımıyla otoparka çekilerek trafikten men edildi. Denetimlerde yüksek desibelle müzik açan toplam 3 sürücüye cezai işlem uygulandığı bildirildi. - ANTALYA