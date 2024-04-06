Ehliyetsiz sürücüye kaza sonrası 26 bin TL ceza

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde motosikletiyle kaza yapan ehliyetsiz sürücü ve arkasındaki arkadaşı yaralandı. Yaralanan ehliyetsiz sürücüye farklı ihlallerden toplamda 26 bin TL ceza yazıldı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Pazarcı Mahallesi Sahil Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Uğur Mumcu Caddesi üzerinden sahile girmek üzere seyir halinde olan Arif T. İdaresindeki 07 UAF 31 plakalı motosiklet, sürücüsünün dengesini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Arif T. (16) ve arkasında yolcu olarak bulunan Tuncay S. (16) yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

26 bin TL ceza yazıldı

Öte yandan, ehliyetsiz olduğu belirlenen yaralı Arif T.'ye ehliyetsiz ve kasksız araç kullanmaktan, ehliyetsiz ve muayenesiz araç kullandırmaktan ise araç sahibine toplamda 26 bin TL cezai işlem uygulandı. Motosiklet, çekici yardımıyla otoparka çekildi. - ANTALYA