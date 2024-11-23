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Ehliyetsiz Sürücüye Biber Gazlı Müdahale

Ehliyetsiz Sürücüye Biber Gazlı Müdahale
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Şanlıurfa'da uygulama yapan polis ekipleriyle tartışan ehliyetsiz sürücü, biber gazıyla etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Sürücüye 25 bin TL'den fazla ceza kesildi.

Şanlıurfa'da uygulamaya takılıp polise mukavemet eden ehliyetsiz sürücü biber gazıyla etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesinde yaşandı. Uygulama yapan polis ekipleri, Mehmet A.'nın kullandığı 63 ADG 334 plakalı otomobili durdurdu. Sürücünün belgelerini isteyen polisler, ehliyetsiz olduğunu belirledi. Sürücü ile araç sahibine toplam 25 bin 954 TL para cezası kesildi.

Tartışma çıktı

Polisler ile sürücü arasında tartışma yaşandı. Araya giren sürücünün kardeşi, cezanın iptal edilmesi için uzun süre dil döktü. Polislerin cezayı iptal etmeyeceğini anlayan sürücü mukavemette bulundu. Sürücüyü yere yatıran polisler biber gazıyla müdahale etti. Gözaltına alınan sürücü emniyete götürülürken yaşananlara sinirlenen kardeşi, otomobile tekme attı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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