Üye Girişi
Haberler

Ehliyetsiz Sürücünün Yüzünden 4 Kişi Yaralandı

Ehliyetsiz Sürücünün Yüzünden 4 Kişi Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Kulu ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil elektrik direğine çarpması sonucu dört kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Değirmenözü Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kulu ilçe merkezi yönüne seyir halinde ehliyetsiz sürücü R.K. (41) idaresindeki 42 BTG 17 plakalı otomobil sürücünün virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki demir elektrik direğine çarptı. Kazada, sürücü R.K. ile araçta bulunan A.Ö. (82), Ş.Ş. (57) ve S.B. (36) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yasa dışı bahis operasyonunda Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

 Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'tan ilk açıklama! Sözleri kızını şok etti

Erbil ve Ortaç'tan ilk sözler! Kızı duyunca şok oldu

 Mansur Yavaş konserlerin maliyetini tek tek açıkladı: 8 sanatçıya 94 milyonluk ödeme

Konserlerin maliyetini tek tek açıkladı! İşte 8 sanatçıya ödenen toplam para
14 anketin ortalamasına göre en çok oy kaybeden parti CHP oldu

14 firmanın ortalaması alındı, işte en çok oy kaybeden parti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Dilberay filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Dilberay filmi ne zaman, nerede çekildi? Öğretmenlere ulaşım ücretsiz mi? Öğretmenler ile ilgili yeni karar! Uzak Şehir dizisi konusu nedir? Uzak Şehir dizisi oyuncu kadrosunda kimler var, dizi nerede çekiliyor? Köyden İndim Şehire filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Köyden İndim Şehire filmi ne zaman, nerede çekildi? Batuhan Karadeniz gözaltına alındı mı, tutuklandı mı? Barbaros Şansal kimdir? Barbaros Şansal kaç yaşında, nereli? Barbaros Şansal hayatı ve biyografisi! Mehmet Ali Erbil neden gözaltına alındı, tutuklandı mı? Serdar Ortaç neden gözaltına alındı, tutuklandı mı? İbrahim Yılmaz neden gözaltına alındı? 11 Kasım 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 2025 Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiye ne kadar? Yılbaşı çekilişi bilet fiyatları kaç TL?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.