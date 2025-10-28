Haberler

Ehliyetsiz Sürücünün Yasa Dışı 'U' Dönüşü Kaza ile Sonuçlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde ehliyetsiz sürücünün yasak yolda 'U' dönüşü yapması sonucu bir kamyonetle çarpıştı. Kaza anı başka bir sürücünün kamerasına yansıdı. Neyse ki kazada yaralanan olmadı.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde, ehliyetsiz olduğu öne sürülen bir sürücü 'U' dönüşünün yasak olduğu yol üzerinde dönmeye çalışınca arkadan gelen bir kamyonetle çarpıştı. Otomobil sürücüsü, kamyonetin ardından park halindeki araca da çarparak durdu. Kaza anları ise saniye saniye başka bir sürücünün araç içi kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Karadolap Mahallesi Saya Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ehliyeti olmayan sürücü 'U' dönüşüne yasak yoldan dönmeye çalıştı. O esnada arkadan gelen 34 BIY 630 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpmanın ardından otomobil savrularak park halindeki araca çarpıp durdu. Kazada yaralı olmazken, o anlar saniye saniye başka bir sürücünün araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin dönüş yaptığı sırada kamyonetle çarpıştığı daha sonra da park halindeki araca çarptıktan sonra durabildiği görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Balıkesir beşik gibi! 6.1'lik deprem sonrası 100'den fazla artçı meydana geldi

Balıkesir beşik gibi! AFAD korkutan rakamı paylaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aynı evden 4 cenaze çıktı, annenin kalbi dayanamadı

Aynı evden 4 cenaze çıktı, annenin kalbi dayanamadı
İstanbullu kadının yaşadığı şok! Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı

Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı
AK Partili Derya Yanık'tan korkutan uyarı: Nüfus dönüşümü olmazsa tarihten silinip gidersiniz

AK Partili isimden korkutan uyarı: Bu olmazsa silinip gidersiniz
Türk futbolundaki bahis skandalı sonrası MHK'dan gece yarısı sürprizi

Türk futbolundaki bahis skandalı sonrası MHK'dan gece yarısı sürprizi
Aynı evden 4 cenaze çıktı, annenin kalbi dayanamadı

Aynı evden 4 cenaze çıktı, annenin kalbi dayanamadı
Eşini öldürüp cinayeti sosyal medyadan itiraf etti

Eşini öldürüp cinayeti sosyal medyadan itiraf etti
Emrah sahnelere geri döndü! Bu kez şarkıları değil tarzı konuşuluyor

Nereden nereye! Bir dönemin yıldız ismi sahnelere geri döndü ama...
İstanbul'da en olmadık yere girdiler: İnsanlar sövüyor diye camları kapattık

İstanbul'da en olmadık yere girdiler: Sövüyorlar diye camları kapattık
İç savaşın yaşandığı Sudan'dan katliam görüntüleri! Cesetler yan yana dizildi

İç savaşın yaşandığı ülkeden katliam görüntüleri
6.1'lik depremin ardından Naci Görür'den endişelendiren ilk yorum

6.1'lik depremin ardından Naci Görür'den endişelendiren ilk yorum
Profesörden 6.1'lik deprem için çarpıcı yorum: Nagazaki atom bombasına eşdeğer

6.1'lik deprem için çok konuşulacak "Nagazaki" benzetmesi
İşte Türkiye'nin alacağı Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının özellikleri

Sadece 9 ülkede var, 10. Türkiye oldu! Özellikleri de saymakla bitmez
Fenerbahçe'den maç biter bitmez Galatasaray'a olay gönderme

Maç biter bitmez Galatasaray'a olay gönderme
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.