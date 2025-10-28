Ehliyetsiz Sürücünün Yasa Dışı 'U' Dönüşü Kaza ile Sonuçlandı

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde, ehliyetsiz olduğu öne sürülen bir sürücü 'U' dönüşünün yasak olduğu yol üzerinde dönmeye çalışınca arkadan gelen bir kamyonetle çarpıştı. Otomobil sürücüsü, kamyonetin ardından park halindeki araca da çarparak durdu. Kaza anları ise saniye saniye başka bir sürücünün araç içi kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Karadolap Mahallesi Saya Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ehliyeti olmayan sürücü 'U' dönüşüne yasak yoldan dönmeye çalıştı. O esnada arkadan gelen 34 BIY 630 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpmanın ardından otomobil savrularak park halindeki araca çarpıp durdu. Kazada yaralı olmazken, o anlar saniye saniye başka bir sürücünün araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin dönüş yaptığı sırada kamyonetle çarpıştığı daha sonra da park halindeki araca çarptıktan sonra durabildiği görüldü.