Ehliyetsiz sürücünün savunması şaşırttı: "Ekmek almaya gidiyorduk" 3. Sayfa Haberleri Bursa'nın İnegöl ilçesi Emniyet Müdürlüğü Ekiplerince yılbaşı öncesi yapılan uygulamada durdurulan aracın ehliyetsiz sürücünün savunması şaşırttı. Bursa'nın İnegöl ilçesi Emniyet Müdürlüğü Ekiplerince yılbaşı öncesi yapılan uygulamada durdurulan aracın ehliyetsiz sürücünün savunması şaşırttı. Bagaj aramasında çanta içinde yüklü miktarda paranın bulunduğu aracın sürücüsü Bilal Y. (17), "Ehliyetim yok ağabey. Ekmek almaya gidiyorduk" dedi. İnegöl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma komutanlığı ekipleri yılbaşı öncesinde "Huzur İnegöl" uygulanması yaptılar. Ahmet Türker Çevre Yolu üzerinde yapılan uygulamada araçlar didik didik arandı. Sürücülerin GBT sorgulamaları yapıldı. Uygulama sırasında polis ekipleri, şüphelendikleri 16 Y 2712 plakalı otomobili durdurdular. Sürücü Bilal Y.'nin (17) alkol testi yapılırken, ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Bagaj aramasında çanta içinde yüklü miktarda paranın bulunduğu aracın sürücüsü Bilal Y. (17), "Ehliyetim yok ağabey. Ekmek almaya gidiyorduk" dedi. Paraların ise babasına ait olduğu tespit edildi. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL cezai işlem uygulandı. Araç, sahibine teslim edildi. - BURSA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü İnegöl Bursa Ekmek 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Ehliyetsiz sürücünün savunması şaşırttı: 'Ekmek almaya gidiyorduk' - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.