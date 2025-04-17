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Ehliyetsiz Sürücünün Savunması Dikkat Çekti

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde ehliyetsiz araç kullanmaktan ceza yiyen sürücünün, polise yaptığı ilginç savunma sosyal medyada gündem oldu. Hasta olduğunu belirten sürücü, 'İnşallah gece rahat uyursunuz.' dedi.

Ehliyetsiz sürücünün savunması "pes" dedirtti

Hasta olduğunu dile getiren ehliyetsiz sürücünün, ceza yazan polise, "İnşallah gece rahat uyursunuz." demesi dikkat çekti

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde uygulama yapan polis trafik ekiplerinin durdurduğu ehliyetsiz sürücünün savunması pes dedirtti. Hasta olduğunu dile getiren ehliyetsiz sürücünün, ceza yazan polise, "İnşallah gece rahat uyursunuz." demesi dikkat çekti.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri İnegöl-Alanyurt yolunda sürücülere yönelik uygulama yaptılar.

Ekipler şüphelendikleri 16 BEG 557 plakalı otomobili durdurdular. Yapılan incelemede sürücü Sami A.(18)'nın ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Hastaneye gittiğini iddia eden sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 678 TL cezai işlem uygulandı. Ehliyet için başvuru yaptığını söyleyen sürücü Sami A.,"Başvurdum ehliyet için. Mayıs ayında sınava gireceğim. Rica ediyorum ağabey, elini ayağını öpeyim. Ödeyemem zaten. İnşallah gece rahat uyursunuz." dedi.

Polis memuru ise," İşimi doğru yaptığım ve bu işim olduğu için rahat uyuyorum" diye yanıt verdi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - 3.Sayfa
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