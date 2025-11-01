Haberler

Ehliyetsiz Sürücünün Motosiklet Kazası Akaryakıt İstasyonuna Devrildi

Bursa'nın İznik ilçesinde 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı motosiklet, başka bir motosikletle çarpıştı. Çarpışma sonrası bir motosiklet alev alarak akaryakıt istasyonuna devrildi. İstasyon çalışanları yangına hızlıca müdahale etti ve iki genç sürücü hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İznik ilçesinde 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı motosiklet, başka bir motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletlerden biri alev alarak akaryakıt istasyonuna devrildi. Yangına istasyon çalışanları saniyeler içinde müdahale etti. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında İznik ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ehliyetsiz sürücü A.T. (15) yönetimindeki 16 AZP 160 plakalı motosiklet ile Y.Y. (17) idaresindeki 16 BVG 129 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletlerden biri alev aldı ve yolun karşısındaki akaryakıt istasyonuna devrildi.

Alevleri fark eden akaryakıt istasyonu çalışanı, yangın tüpüyle hızla müdahale ederek faciayı önledi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan iki genç sürücü, ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Korku dolu anlar, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
