Üye Girişi
Haberler

Ehliyetsiz sürücünün kullandığı motosiklete kamyonet çarptı: 2 yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de araç trafiğinin yoğun olduğu kara yolundan karşıya geçmeye çalışan motosiklete kamyonetin çarpması sonucu iki genç yaralandı. Ehliyetsiz araç kullanan motosiklet sürücüsüne ve ruhsat sahibine de 12 bin 977'şer lira para cezası verildi.

Ehliyetsiz sürücünün kullandığı motosiklete kamyonet çarptı: 2 yaralı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de araç trafiğinin yoğun olduğu kara yolundan karşıya geçmeye çalışan motosiklete kamyonetin çarpması sonucu iki genç yaralandı. Ehliyetsiz araç kullanan motosiklet sürücüsüne ve ruhsat sahibine de 12 bin 977'şer lira para cezası verildi.

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale-Ankara D200 kara yolu üzerindeki Yahşihan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.D.'nin kullandığı 71 AL 410 plakalı kamyonet, trafik akışının yoğun olduğu kara yolundan karşı geçmek isteyen İ.E.Ö. idaresindeki 71 ADH 136 plakalı motosiklete çarptı. Kazada, 16 yaşındaki ehliyetsiz motosiklet sürücüsü ile yolcu olarak bulunan E.B.G. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsüne ve ruhsat sahibine, ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 977'şer liradan toplamda 25 bin 954 lira idari para cezası uygulandı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Kırıkkale Ceza Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti

14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti

 Irak Yüksek Yargı Konseyi, PKK ile ilişkili üç sözde partinin faaliyetlerini yasakladı

Irak Yüksek Yargı Konseyi, PKK ile ilişkili üç sözde partinin faaliyetlerini yasakladı

 Elon Musk, OpenAI'ı insanlığa ihanetle suçladı ve dava açtı

Elon Musk, OpenAI'ı insanlığa ihanetle suçladı ve dava açtı

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Yurt dışından eşya getirenler dikkat! Maktu vergi oranları değişti

Yurt dışından eşya getirenler dikkat! Maktu vergi oranları değişti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title