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Ehliyetsiz Sürücünün Kovalamacası Ormanlık Alanda Son Buldu

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Çorum'da 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, polis aracına çarptıktan sonra kaçmaya çalıştı ancak ormanlık alanda yakalandı. Sürücüye toplam 94 bin TL ceza kesildi.

Polisi peşine takan 16 yaşındaki araç sürücüsü ormanlık alanda yakalandı

ÇORUM - Çorum'da polis aracına çarptıktan sonra aracıyla kaçmaya başlayan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, kovalamaca neticesinde kaçtığı ormanlık alanda yakalandı. Şahsa toplam 94 bin TL cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri tarafından Sarılık Kavşağı'nda devriye görevindeki polis aracına çarpan 19 AEM 303 plakalı otomobilin sürücüsü, daha sonra "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polis aracına da çarpan şahıs, ekipler tarafından tarafından takibe alındı. Yaklaşık 35 kilometre kaçtıktan sonra aracı çamura saplanan sürücü, koşarak ormanlık alana girdi. Şahıs polis ekipleri tarafından ormanlık alanda yakalandı. Polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde C.Ö. isimli sürücünün 16 yaşında ve sürücü belgesinin olmadığı tespit edildi. Araçta yapılan kontrollerde ise silah fişekleri bulundu.

Polis ekipleri tarafından 16 yaşındaki C.Ö.'ye ilgili maddelerden 94 bin TL trafik cezası uygulandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL CAN ÖZEKER - 3.Sayfa
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