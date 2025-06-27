Ehliyetsiz Sürücünün Kamyonu Fırına Çarptı: Ölümden Saniyelerle Kurtuldular

Ehliyetsiz Sürücünün Kamyonu Fırına Çarptı: Ölümden Saniyelerle Kurtuldular
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Hatay'da 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kontrolünü kaybettiği kamyon, iki iş yerinde büyük bir tehlike yarattı. Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olayda, fırında çalışanlar son anda ezilmekten kurtuldular. Sürücü ve araç sahibi toplamda 98 bin 703 TL ceza aldı.

Hatay'da 16 yaşındaki ehliyetsiz kamyon sürücüsünün kontrolünü kaybederek önce konteyner iş yerine ardından da fırına çarptığı anlar ve vatandaşların ezilmekten saniyelerle kurtulmaları anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Ortalığı birbirine katan çocuk sürücüye ve araç sahibine 98 bin 703 TL idari para cezası uygulandı.

Kaza, Defne ilçesi Subaşı Mahallesi'nde yaşandı. 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü M.S.A. idaresindeki 31 RS 882 plakalı kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce konteyner iş yerine ardında fırının tentesine çarptı. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonun, faciaya ramak kala tenteye çarpıp durduğu ve fırında çalışan işçilerin panik anları güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, hafif yaralanan sürücü M.S.A.'ya müdahale etti. Polis ekiplerinin incelemelerin ardından ehliyetsiz araç kullanmaktan 16 yaşındaki kamyon sürücüsüne ve araç sahibine çeşitli maddelerden 98 bin 703 TL idari para cezası uygulandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; fırının önünde bulunan ve içeride çalışan vatandaşların saniyelerle ezilmekten kurtuldukları görüldü.

"Kısacası ölümden kurtulduk ve o an kalbim duracak gibi oldu"

Kamyonun üzerine geldiğinde kalbinin duracak gibi olduğunu hisseden Memiş Akçakaya, "Biz içeride fırında çalışıyorduk. Ben hamur aldım açıyordum. Birkaç hamuru açtıktan sonra bir tekerin kayma sesini duydum ve oraya doğru baktım. Arkamı bir döndüğümde kamyon üstüme geliyordu. Ben can havliyle içeriye koştum. Sonra camlar patladı. Dışarı çıktığımızda her yer toz duman içerisindeydi. Ben karşıda duran mezeciye bakmaya gittim. Orada 2 kadın çalışıyordu. Kısacası ölümden kurtulduk. O an kalbim duracak gibi oldu. Ellerim titredi. Kalbim o an çok hızlı attı" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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