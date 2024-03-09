Ehliyetsiz Sürücünün Çarptığı Motosiklet Sürücüsü Kadın Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Kumluca ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü kadın hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Yeni Mahalle Ahmet Ali Ağa Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.S'nin (17) kullandığı 07 BGP 543 plakalı otomobil, Gülistan A.'nın kullandığı elektrikli motosiklete çarptı. Kazada Gülistan A. asfalta savruldu. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık çalışanları tarafından yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği öğrenildi. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Gülistan A.'nın cenazesi Kumluca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü S.S. ise ifadesi alınmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. - ANTALYA