Ehliyetsiz sürücülerin kullandığı kamyon ve motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da ehliyetsiz sürücülerin kullandığı kamyon ve motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, kent merkezi Şehitler caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ehliyetsiz oldukları öne sürülen Y.E.Ö.'nün kullandığı 03 BS 671 plakalı motosiklet ile S.Ç.'nin kullandığı 06 AB 265 plakalı kamyon cadde henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü Y.E.Ö. ile arkasında yolcu olarak bulunan B.G., yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulans ile Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olaydan sonra durmayarak bölgeden kaçtığı iddia edilen kamyon sürücüsü S.Ç.'nin bir süre sonra Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim oldu. Şahıs sonrasında ise gözaltına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının ise ciddiyetlerini koruduğu öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR