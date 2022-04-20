Ehliyetsiz sürücü yayaya çarptı

ÇORLU, TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ehliyetsiz sürücü kullandığı minibüsle yayaya çarptı.

Kaza, Şeyh Sinan Mahallesi Şehit İrfan Atasayar Sokak üzeri Arpalık Sokak ile Ferhat Kalfa Sokak ayrımında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki E.D. idaresindeki panelvan minibüs, yoldan geçen yaya D.M.'ye çarptı. Yaralı kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası trafik polisinin yaptığı kontrollerde minibüs şoförü E.D.'nin sürücü belgesinin olmadığı belirlendi. Sürücü E.D.'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan ceza kesilirken, ayrıca hakkında işlem başlatıldı.

Öte yandan mahalle sakinleri, Şehit İrfan Atasayar Sokak'ta araçların hızlı seyrettiğini, sokağın belirli noktalarına hız kesici konulması gerektiğini savundu. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa