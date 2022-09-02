Son dakika 3. sayfa: Ehliyetsiz sürücü 'uygulamadan kaçarken ters yöne girip kaza yaptı: 2 yaralı 3. Sayfa Haberleri Edinilen son dakika gelişmesine göre Ehliyetsiz sürücü 'uygulamadan kaçarken ters yöne girip kaza yaptı: 2 yaralı Edirne'de polis uygulamasından kaçarken ters yöne giren motosikletin karşı şeritten gelen araçla kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Ehliyetsiz sürücü 'uygulamadan kaçarken ters yöne girip kaza yaptı: 2 yaralı EDİRNE - Edirne'de polis uygulamasından kaçarken ters yöne giren motosikletin karşı şeritten gelen araçla kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Edirne'de polis ekiplerinin asayiş ve trafik uygulaması yaptığını gören ehliyetsiz motosiklet sürücüsü Burak E.İ. polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp ters yönde kaçmaya başladı. Motosiklet sürücüsü uygulama noktasından 50 metre ilerde karşıdan gelen otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve arkasında bulunan arkadaşı Halil K. K. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Yapılan incelemelerin ardından motosiklet ve otomobil çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapatılan yol, araçların kaldırılmasıyla normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Basmacı Motosiklet Edirne 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika 3. sayfa: Ehliyetsiz sürücü 'uygulamadan kaçarken ters yöne girip kaza yaptı: 2 yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.