Ehliyetsiz Sürücü Sahte Plakayla Yakalandı

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Bartın'da 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, yeni aldığı motosikletle dolaşırken trafik polisleri tarafından durduruldu. Sürücünün elektrikli bisiklete ait sahte plaka kullandığı ortaya çıktı ve 85 bin TL para cezası kesildi. Motosikletin tescil kaydı olmadığı öğrenildi.

Ehliyetsiz sürücü sahte plakayla yakalandı

BARTIN - Bartın'da yeni aldığı motosiklet ile dolaşan ehliyetsiz sürücü, sahte plaka ile yakalandı. Sürücüye 85 bin TL para cezası kesildi.

Bartın Yukarıçarşı da trafik polisleri tarafından durdurulan motosikletin sürücüsü İ.M.'nin 17 yaşında olduğu ve ehliyetinin olmadığı belirlendi. Plaka sorgusunda ise eşektrikli bisiklete ait plaka kullandığı belirlenen sürücüye çeşitli maddelerden 85 bin TL para cezası kesildi. Tescil kaydı olmaması nedeniyle plakası bulunmadığı öğrenilen motosikletin yaklaşık bir ay önce alındığı ileri sürüldü.

Bir kaç gün önce uygulama noktasından kaçan ve dur ihtarına da uymadığı öğrenilen sürücü İ.M., ifadesi alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Sahte plakaları söküldü motosiklet ise çekici yardımıyla yesi emin otoparkına çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EDA KOÇ - 3.Sayfa
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