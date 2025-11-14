Ehliyetsiz Sürücü Refüje Çarptı: 2 Yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparken, kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, İzmir Bulvarı Eski Dörtyol Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 AY 531 plakalı otomobille İzmir yönünde seyreden E.S. (17), henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkarak savrulan otomobil, refüje çarptı. Kazada araç sürücü E.S. ile yolcu konumundaki Y.S. yaralanırken, vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları, ambulansla hastaneye kaldırdı. Yapılan incelemede sürücünün ehliyetsiz olduğu anlaşılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN