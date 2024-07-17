Ehliyetsiz sürücü polise telefon uzattı

Polis, "Araç sahibi kim?" dedi, ehliyetsiz sürücü telefon uzattı

Uygulamada yakalanan ehliyetsiz sürücü polise çok dil dökse de cezadan kurtulamadı

AKSARAY - Aksaray'da ehliyetsiz kullandığı otomobille polise yakalanan genç sürücü, polisin ısrarla araç sahibini sormasına telefon uzatarak cevap verdi. Polise uzun süre dil döken sürücü cezadan kurtulamadı.

Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması, meydana gelebilecek olayların önüne geçilmesi amacıyla Aksaray genelinde 24 saat uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Şubesi ekipleri gece yaptığı denetimde şüphe üzerine 68 BC 728 plakalı otomobili durdurdu. Araç sürücüsünün tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen trafik polisi, sürücü Y.E.K.'i önce alkol muayenesinden geçirdi. Ardından ehliyet ve ruhsat kontrolüne geçen polis yapılan sorgulamada genç sürücünün ehliyetsiz olduğunu tespit etti. İşlemler için polis otosu başına alınan genç sürücü ceza yememek için polis memurlarına uzun süre dil döktü. Polis memurunun birkaç kez, "Araç sahibi kim?" sorusuna bir süre yanıt vermeyen ehliyetsiz sürücü cezadan kurtulmak için cep telefonunu uzatarak aradığı yakınını polis ile görüştürmek istedi. Polis memurunun telefonla görüşmeyi reddetmesi üzerine cezadan kurtulamayacağını anlayan sürücü olay yerine teyzesini çağırdı. Bu sırada genç sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 977 TL ceza kesilirken, araç ruhsat sahibine de ehliyetsiz kişiye araç vermekten 12 bin 977 TL olmak üzere toplam 25 bin 954 TL para cezası kesti. Araç olay yerine gelen sürücünün teyzesine teslim edildi.