Üye Girişi
Haberler

Ehliyetsiz Sürücü Kazaya Neden Oldu: 3 Yaralı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanede tedavi altına alındı.

Ehliyetsiz sürücü kazaya neden oldu: 3 yaralı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza ; Emek Mahalle Saatci Hoca Caddesi üzerinde meydana geldi. Ehliyetsiz olduğu öğrenilen Ersin T.'nin kullandığı 68 ABV 149 plakalı otomobili ile İhsan Ö.'nün kullandığı 50 NB 033 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil ve motosiklet sürücüleri ile birlikte motorda yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.

Yaralılar, Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ehliyetsiz Sürücü Kazaya Neden Oldu: 3 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ASIM ÇAPACI - 3.Sayfa

Trafik Kazaları Motosiklet Güvenlik Otomobil Nevşehir 3-sayfa Sağlık Hukuk Kaza

Derbide gülen taraf Aslan! Galatasaray, Fenerbahçe'yi deplasmanda devirdi

Galatasaray, Fenerbahçe'yi deplasmanda devirdi

 Galatasaray'dan maç sonu Fenerbahçelileri çıldırtan paylaşımlar

Galatasaray'dan maç sonu Fenerbahçelileri çıldırtan paylaşımlar

 Derbinin özeti gibi kare! Herkes Okan Buruk'un Mourinho'ya attığı bakışı konuşuyor

Herkes bu kareyi konuşuyor
Nasıl kaybettiklerini çocuğa anlatır gibi anlattı! Mourinho'dan beyin yakan derbi yorumu

Nasıl kaybettiklerini çocuğa anlatır gibi anlattı! Mourinho'dan beyin yakan derbi yorumu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sima Tarkan kimdir, kaç yaşında? Sima Tarkan evleniyor mu, eşi kim? Masterchef 22 Eylül yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masterchef'te 21 Eylül eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi? NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ 2024 | Noter Pazar günü açık mı, kapalı mı? 22 Eylül noterler çalışıyor mu? Pazar günü eczaneler açık mı, kapalı mı? 22 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir nöbetçi eczaneler! Resmi Gazete bugün (22 Eylül) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Fenerbahçe-Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe-Galatasaray maç sonucu! Fenerbahçe-Galatasaray maçından kareler! Derbi maçından unutulmaz anlar… Galatasaray- Fenerbahçe derbi maçı kaç kaç? Galatasaray- Fenerbahçe maç özeti! Edin Dzeko kimdir? Edin Dzeko kaç yaşında ve nereli? Gabriel Sara kimdir? Gabriel Sara kaç yaşında ve nereli? Gabriel Sara istatistikleri!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });