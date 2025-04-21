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Ehliyetsiz Sürücü Kazaya Neden Oldu: 2 Yaralı

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Aksaray'da ehliyetsiz sürücünün neden olduğu trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi; yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 2 yaralı

AKSARAY - Aksaray'da hafif ticari araç ile yaşı küçük ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı Eşmekaya beldesinde Eskil yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eskil istikametinden Konya yolu istikametine seyreden Y.K. idaresindeki 42 AT 650 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen 16 yaşındaki ehliyetsiz İ.K. isimli gencin kullandığı 68 AEC 771 plakalı Tofaş marka otomobil çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri de kaza mahallinde inceleme yaptı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TOSUN - 3.Sayfa
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