MHP lideri Bahçeli: Kimse erken seçim hayali kurmasın, seçim zamanında yapılacak

66 gün sonra mesaiye başlayan Bahçeli'den erken seçim resti
ABD borsası çöküşle açıldı

ABD borsası çöküşle açıldı
648 kişiyi zehirleyen dönerciden skandal savunma

648 kişiyi zehirleyen dönerciden skandal savunma
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme bu hafta gerçekleşecek

Beklenen görüşme bu hafta gerçekleşiyor

Ehliyetsiz Sürücü Durağa Çarptı, Facianın Eşiğinden Dönüldü

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, polisin dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, kovalamaca sonrası durağa çarparak kazaya neden oldu. Olayda can kaybı yaşanmazken, sürücüye ciddi para cezası uygulandı.

'Dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü durağa çarptı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan ehliyetsiz sürücü durağa çarptı.

Olay saat 15.00 sıralarında Mesudiye Mahallesinde meydana geldi. Devriye atan Yunus ekipleri, şüphelendikleri aracın sürücüsüne dur ihtarında bulundular. Dur ihtarına uymayan sürücü hızla kaçmaya başladı. Yaklaşık 10 kilometre süren kovalamaca sırasında kontrolden çıkan otomobil durağa çarptı. Durakta vatandaşların olmaması adeta faciayı önledi. Sürücü Faruk C.yakalandı. Ehliyetsiz sürücüye 18 bin 678 TL ve drift atmaktan 46 bin 393 TL cezai işlem uygulandı.

Ehliyetsiz Sürücü Durağa Çarptı, Facianın Eşiğinden Dönüldü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.