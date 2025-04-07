Ehliyetsiz Sürücü Durağa Çarptı, Facianın Eşiğinden Dönüldü

'Dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü durağa çarptı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan ehliyetsiz sürücü durağa çarptı.

Olay saat 15.00 sıralarında Mesudiye Mahallesinde meydana geldi. Devriye atan Yunus ekipleri, şüphelendikleri aracın sürücüsüne dur ihtarında bulundular. Dur ihtarına uymayan sürücü hızla kaçmaya başladı. Yaklaşık 10 kilometre süren kovalamaca sırasında kontrolden çıkan otomobil durağa çarptı. Durakta vatandaşların olmaması adeta faciayı önledi. Sürücü Faruk C.yakalandı. Ehliyetsiz sürücüye 18 bin 678 TL ve drift atmaktan 46 bin 393 TL cezai işlem uygulandı.