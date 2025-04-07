Ehliyetsiz Sürücü Durağa Çarptı, Facianın Eşiğinden Dönüldü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, polisin dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, kovalamaca sonrası durağa çarparak kazaya neden oldu. Olayda can kaybı yaşanmazken, sürücüye ciddi para cezası uygulandı.
'Dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü durağa çarptı
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan ehliyetsiz sürücü durağa çarptı.
Olay saat 15.00 sıralarında Mesudiye Mahallesinde meydana geldi. Devriye atan Yunus ekipleri, şüphelendikleri aracın sürücüsüne dur ihtarında bulundular. Dur ihtarına uymayan sürücü hızla kaçmaya başladı. Yaklaşık 10 kilometre süren kovalamaca sırasında kontrolden çıkan otomobil durağa çarptı. Durakta vatandaşların olmaması adeta faciayı önledi. Sürücü Faruk C.yakalandı. Ehliyetsiz sürücüye 18 bin 678 TL ve drift atmaktan 46 bin 393 TL cezai işlem uygulandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - 3.Sayfa