Ehliyetsiz Sürücü, Dur İhtarıyla Kaçmaya Çalıştı

Ehliyetsiz Sürücü, Dur İhtarıyla Kaçmaya Çalıştı
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Edirne'de dur ihtarına uymayan ve ehliyeti yetersiz olan sürücü, polis kovalamacası sonucu yakalandı. Sürücüye 20 bin 800 lira ceza kesildi.

'Dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü polisi alarma geçirdi

EDİRNE - Edirne'de dur ihtarına uymayan ehliyeti yetersiz sürücü polis kovalamacası sonucu yakalandı.

Olay, Edirne İstasyon Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, B.Ö. idaresindeki 22 NN 538 plakalı otomobil sürücü polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polisi alarma geçiren sürücü polis ekipleri tarafında yakalandı.

Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün ehliyetinin yetersiz olduğu tespit edildi. Sürücüye 20 bin 800 lira idari para cezası kesildi. Otomobil çekiciyle otoparka çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BASMACI - 3.Sayfa
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