Ehliyetsiz Sürücü Çarpması Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti, 14 Yaşındaki Sürücü Tutuklandı

Ehliyetsiz Sürücü Çarpması Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti, 14 Yaşındaki Sürücü Tutuklandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde ehliyetsiz 14 yaşındaki sürücü, çarptığı yayaya neden olduğu kaza sonrasında tutuklandı. Olayda 44 yaşındaki Mustafa Akkalem hayatını kaybetti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çarptığı aracıyla bir kişinin ölümüne sebep olan 14 yaşındaki sürücü tutuklandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Ehliyetsiz ve geçtiğimiz yıl makineye sıkıştırması sonucu sağ kolunu kaybeden Muhammed Y. (14) idaresindeki 16 BNN 523 plakalı otomobil, karayolundan karşıya geçmeye çalışan Mustafa Akkalem'e (44) çarptı. 60 metre sürüklenerek adam feci şekilde can verdi. Ehliyetsiz otomobil sürücüsü ise olay yerinden hızla kaçtı.

Polis ekipleri, kaza yapan aracı olay yerinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki arsa da terk edilmiş halde buldu. Ekipler, yaya olarak kaçan sürücü ve arkadaşları Melih K. (15) ile Bülent E. (14)'yi kovalamaca sonucu yakaladı. Yakalanan şahıslar hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

Mustafa Akkalem'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi. Sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen sürücü, 'taksirle adam öldürme' suçundan tutuklandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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