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Ehliyetsiz Sürücü Aksaray'da Kovalamaca ile Yakalandı

Ehliyetsiz Sürücü Aksaray'da Kovalamaca ile Yakalandı
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Aksaray'da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü ve arkadaşı, yaklaşık 700 metrelik kovalamacanın ardından yakalandı. Sürücü ve araç ruhsat sahibine ceza kesildi.

17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü kovalamacayla yakalandı

AKSARAY - Aksaray'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan hafif ticari aracın peşine düşen polis çok geçmeden aracı yakalarken, araçtan 17 yaşında ehliyetsiz sürücü ve yaşıt arkadaşı çıktı.

Olay, Pınar Mahallesi Bediüzzaman Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bölgede devriye atan asayiş ekipleri şüphe üzerine şehir merkezi istikametine seyreden 68 ADJ 205 plakalı hafif ticari araca 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü hızla kaçmak isterken, ekiplerin anonsu üzerine yaklaşık 700 metre süren kovalamaca sonucu araç askerlik şubesi kavşağında yakalandı. Aracın yanına gelen polis ekipleri araç sürücüsü S.B. ve yanında yolcu olarak bulunan 17 yaşındaki C.T.'yi gözaltına aldı. Yapılan sorgulama ve incelemelerde sürücünün ehliyet olmadığı için kaçtığı tespit edilirken, araç ruhsat sahibine ve sürücüye ehliyetsiz araç kullanmak ve temin etmekten ceza kesildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN - 3.Sayfa
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