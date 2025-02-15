Filistinlileri Davut yıldızlı tek tip kıyafetle serbest bıraktılar! Üstündeki yazı skandal

Filistinlileri Davut yıldızlı tek tip kıyafetle serbest bıraktılar
Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP Kurultayı'nın iptali için dava açtı

CHP'den ihraç edilen başkan, kurultayın iptali için dava açtı
ABD Başkanı Trump: İsrail'in vereceği kararı her şekilde destekleyeceğiz

Takasın ardından Trump'tan kafaları karıştıran açıklama
Türkiye'de satış yapan cips devine 1 milyar 300 milyon lira para cezası

Türkiye'de satış yapan cips devine rekor ceza

Ehliyetsiz Sürücü 40 Km Kaçtı, Jandarma Tarafından Yakalandı

Ehliyetsiz Sürücü 40 Km Kaçtı, Jandarma Tarafından Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te ehliyeti olmayan bir genç, polislerin 'dur' ihtarına uymayarak yaklaşık 40 kilometre kaçtı. Jandarma ekiplerinin takibi sonucu yakalanan sürücüye yüksek ceza verildi.

Karabük'te ehliyeti olmadığı için polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü yaklaşık 40 kilometre sonra Yenice ilçesine bağlı Yortan beldesinde jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 100. Yıl Mahallesi'nde uygulama yaptıkları sırada Ş.E. (17) idaresindeki 34 KFC 314 plakalı otomobili durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan sürücü, otomobilini ekiplerin üzerine sürerek kaçmaya başladı. Polisleri peşine takan sürücü Yenice istikametine kaçarak izini kaybettirmeye çalıştı.

Durumun bildirmesi üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri de şüpheli aracın Yortan beldesi yönüne seyir halinde olduğunu ve N.A.C.(21) idaresindeki 78 ABU 243 plakalı hafif ticari araçla hareket ettiğini tespit etti.

Ekiplerin kovalaması sonucu iki araç da belde merkezinde durdurulurken sürücüler kıskıvrak yakalandı.

Ehliyetsiz otomobil sürücüsüne "Genel güvenliği tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem yapılırken Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 58 bin lira idari para cezası kesilerek araç trafikten men edildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

İki ülkeye sınırı olan köyü uçuracak proje! Sabırsızlıkla bekliyorlar
img

"Hukuk güvenliği sayesinde yabancı yatırımcılar ülkemize geldi"
img

Elon Musk'a kızan kadın, Tesla'nın arkasına bakın ne yazdırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafikte yol verme kavgası! Aracın önünü kesip tehditler savurdular

İşledikleri suçlara bakılırsa, sürücü ucuz kurtulmuş
Beşiktaş-Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu

İşte dev maçın ilk 11'leri
Mansur Yavaş, eline ulaşan anket üzerinden çağrıda bulundu: Yüzde 67 bunu istiyor

Anketlerle fazla haşır neşir! Eline geçen son veriyi paylaştı
Gelen hesabı gören müşteri, adisyonu yırtıp mekanı terk etti

Gelen hesabı gören müşteri, adisyonu yırtıp mekanı terk etti
Herkes kim olduğunu merak ediyor! 'Ağır misafirlerimiz var' deyip kurt sürüsünü evine aldı

"Ağır misafirlerimiz var" deyip kapıyı açtı, sonrası inanılmaz
Feraye Tanyolaç'ın Bebek'te 11 bin TL'ye oturduğu evin yeni kirası belli oldu

Bebek'te 11 bin TL'ye oturduğu evin yeni kirası belli oldu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.