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Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsüne Yaya Geçidi Kazasında 27 Bin 29 TL Cezası

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinden geçen vatandaşa yol vermeyerek kaza yapan ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne 27 bin 29 TL ceza uygulandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinden geçen vatandaşa yol vermeyerek kaza yapan ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne 27 bin 29 TL ceza uygulandı.

Kaza, Antalya Caddesi üzerinde meydana geldi. Ökkeş Emre H.'nin kullandığı 31 APK 308 plakalı motosiklet, yaya geçidinden karşıya geçmekte olan Ayşe Nur Ü.'ye çarptı. Motosikletin çarptığı yaya kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, devrilen motosikleti ile sürüklenen Ökkeş Emre H. ayağından ağır şekilde yaralandı. Motosiklet sürücüsünün yardımına çevrede bulunan vatandaşlar koşarken, bir kadının yaralı gencin başından ayrılmadığı ve ambulansa alınıncaya kadar elini bırakmayarak motosiklet sürücüsünü teselli ettiği görüldü.

Kaza anı kamerada

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Ökkeş Emre H. ve yaya Ayşe Nur Ü. 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletin çarptığı genç kızın bir arkadaşıyla beraber yolun ortasına geldiği, yolun solundaki şehir içi minibüsünün durarak yol vermesinin ardından yürümeye devam ettikleri ve genç kızın yere düştüğü an kameraya yansıdı. Çarpma anının, minibüsün ardında gerçekleşmesi nedeniyle görüntüde o anlar yer almadı.

Motosiklet sürücüsüne ceza yağdı

Kazanın ardından olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekibi yaptığı kontrolde, motosiklet sürücüsüne sürücü belgesi olmadığı için 12 bin 977 TL, motosikletin plakasının takılı olmaması nedeniyle 10 bin 917 TL, yaya geçidine yaklaşırken hızını düşürmemek ve yayalara geçiş hakkı vermemekten 3 bin 135 TL olmak üzere toplam 27 bin 29 TL para cezası uyguladı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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