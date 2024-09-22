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Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsüne Ceza Yazdığı İçin Polis Memuruna Saldırı

Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsüne Ceza Yazdığı İçin Polis Memuruna Saldırı
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Ordu'nun Ünye ilçesinde, yaşı küçük ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne ceza yazdığı için polis memuru Erol G.'ye sandalye ile saldıran 2 kişi tutuklandı. Olay, ceza işlemi sırasında yaşandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde, yaşı küçük ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne ceza yazdığı için, polis memurunun başına sandalye vurarak yaralayan şahıslardan 2'si tutuklandı.

Ünye ilçesinde ehliyetsiz ve kaskın motosiklet kullanan 15 yaşındaki A.A.D. isimli sürücüye cezai işlem uyguladığı için, polis memuru Erol G. başına sandalye ile vurularak yaralandı. Olayın ardından ehliyetsiz sürücünün dedesi Abdullah D., baba Orhan D. ve ağabey Oğuzhan D. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öğle saatlerinde adliyeye sevk edilen üç kişiden Abdullah D., ve ağabey Oğuzhan D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahıslardan Orhan D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın geçmişi

21 Eylül tarihinde Liseler Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Büro Amirliği ekipleri, motosiklet denetimi yaptığı sırada 15 yaşındaki ehliyetsiz A.A.D. isimli sürücüyü durdurdu. Ehliyetsiz ve kasksız olduğu öğrenilen sürücüye ekipler cezai işlem uygulamak istedi. Motosikletin durdurulduğu yerde ehliyetsiz sürücü A.A.D.'nin dedesi Abdullah D. de olaya dahil oldu. İşlem uygulanacağını söyleyen trafik polisi Erol G.'ye dede Abdullah G. zorluk çıkardı. Tartışmanın büyümesi üzerine Abdullah D., trafik polisinin başına sandalyeyle vurarak yaraladı. Saldırıya uğrayan Erol G. havaya bir el ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonucu yaralı polis memuru Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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