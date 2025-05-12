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Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsüne Akrobatik Cezası

Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsüne Akrobatik Cezası
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Manavgat'ta denetim yapan trafik ekiplerine akrobatik hareketler yapan ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne toplam 20 bin 845 TL para cezası uygulandı.

Manavgat'ta denetim yapan polis ekiplerinin önünde akrobatik hareketler yapan ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne toplam 20 bin 845 TL para cezası uygulandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Emek Mahallesinde denetim yapan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri plakasız bir motosiklete işlem yaptıkları sırada yanlarından akrobatik hareketler yaparak geçen 07 BVP 308 plakalı motosiklet sürücüsünü durdurdu. Polis ekibi tarafından yapılan kontrolde 07 BVP 308 plakalı motosikleti kullanan Ebubekir K.'nın sürücü belgesinin olmadığı belirlendi. Motosiklet sürücüsü genç trafik ekiplerine "Abi lütfen yazma, denemiştim sadece" diyerek cezadan kurtulmaya çalıştı. Trafik ekipleri motosiklet sürücüsüne akrobatik hareket yapmaktan 2 bin 167 TL, sürücü belgesiz motosiklet kullanmaktan 18 bin 678 TL olmak üzere toplam 20 bin 845 TL para cezası uyguladı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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