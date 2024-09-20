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Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsüne 30 Bin TL Ceza

Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsüne 30 Bin TL Ceza
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde tek taraflı motosiklet kazasında yaralanan sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmak ve kask takmamaktan 30 bin TL cezai işlem uygulandı. Kaza sonucunda yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen tek taraflı motosiklet kazasında yaralanan motosiklet sürücüsüne, ehliyetsiz araç kullanmak ve kask takmamaktan 30 bin TL cezai işlem uygulandı.

Kaza, Ekmek Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde bulunan yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gazipaşa Fen Lisesi önündeki yan yolda 07 AOB 632 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan B.M., motosikletinin hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Asfalt zemine düşen sürücü B.M. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerince yapılan incelemelerde ehliyetsiz olduğu tespit edilen yaralı motosiklet sürücüsüne, ehliyetsiz araç kullanmak ve kask takmamaktan 30 bin TL cezai işlem uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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