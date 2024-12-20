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Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsüne 27 Bin TL Ceza

Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsüne 27 Bin TL Ceza
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde, plakasız motosikletin hafif ticari araca çarpması sonucu ehliyetsiz sürücüye 27 bin 29 TL para cezası uygulandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan plakası bulunmayan motosikletin ehliyetsiz sürücüsüne 27 bin 29 TL para cezası uygulandı. Kaza anıysa güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Aşağı Pazarcı Mahallesi 1060 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Caddesi istikametinden seyir halindeki Kürşat K.'nin kullandığı plakasız motosiklet, U dönüşü yapan Mehmet K.'nin kullandığı 07 LVA 16 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen 112 Sağlık ekibinin ısrarına rağmen kendisini iyi hissettiğini belirterek hastaneye gitmeyi kabul etmezken, kaza yerinden kaldırılan plakasız motosikletin 10 metre ileride araçların arasına çekildiği belirlendi.

Kazanın ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan kontrolde motosiklet sürücüsünün ehliyetinin olmadığı, motosikletin plakasının takılı olmadığı ve vizesinin olmadığı belirlendi. Motosiklet sürücüsüne toplam 27 bin 29 TL para cezası uygulanırken motosiklet trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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