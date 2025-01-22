Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsüne 18 Bin TL Ceza, Sürücü Öfkesini Motosikletten Çıkardı

Bartın'da polisinin uygulamasına takılan ehliyetsiz motosiklet sürcüsü, 18 bin 677 TL para cezası alınca, motosikletini savurarak tekmeledi.

Edinilen bilgiye göre, Bartın Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi Motosikletli ekipler Köyortası Mahallesi'nde uygulama yaptı. Motosiklet ile seyir halinde bulunan C.A., ekipler tarafından durduruldu. Ehliyetsiz olduğu ortaya çıkan ve bir süre polisleri ceza kesmemesi için ikna etmeye çalışan C.A, 18 bin 677 TL para cezası yedi. Cezanın kesilmesinin ardından ise öfkelenen sürücü, hırsını motosikletten çıkardı. C.A, motoru savurarak tekmeledi.

Öte yandan ekipler, ruhsat sahibine de 18 bin 677 TL keserken, bağlanan motosiklet ise çekici yardımıyla otoparka çekildi. - BARTIN