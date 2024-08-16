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Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsü Yaşlı Kadına Çarptı, Hayatını Kaybetti

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde ehliyeti yetersiz olan motosiklet sürücüsünün çarptığı yaşlı kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde ehliyeti yetersiz olan motosiklet sürücüsünün çarptığı yaşlı kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaza, geçtiğimiz Pazar günü merkez Yıldırım ilçesi Ortabağlar Mahallesi Profesör Tezok Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oktay Efe B. (18) motosikleti ile seyir halindeyken, markete giden 72 yaşındaki Saadet Seven'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı kadın metrelerce sürüklendi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadına yaptığı ilk müdahale sonrasında Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Sürücünün ehliyetinin yetersiz olduğu ortaya çıktı

Öte yandan kaza yapan Oktay Efe B.'nin, ehliyetinin olay anında kullandığı motosiklet için yetersiz olduğu ortaya çıktı.

"30 kilometre hızla gidilmesi gereken yolda 80 ile gidiyormuş"

Hayatını kaybeden Saadet Seven'in oğlu İrfan Seven, "Motoru kullanan şahsın arkasında babası da var. Trafikte ilerlerken bir otomobil sürücüsüyle tartışma yaşamışlar. Bu yüzden hızını arttırmış. Hızını arttırdığı sırada anneme çarpıyor. Daha sonra savruluyorlar ve otomobil sürücüsü gelerek motosiklet sürücüsü ve babasını darp ediyorlar. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk, adalet istiyoruz" diye konuştu.

Motosiklet sürücüsü, alınan ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Yıldırım 3-sayfa bursa 3.Sayfa Güncel Haberler

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