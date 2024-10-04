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Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsü Yaşlı Adama Çarptı

Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsü Yaşlı Adama Çarptı
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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde ehliyetsiz ve plakasız motosiklet sürücüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan 69 yaşındaki adama çarptı. Kaza sonucu her iki taraf da yaralandı ve güvenlik kameralarına anbean yansıyan görüntüler olayın şiddetini gözler önüne serdi.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde ehliyetsiz ve plakasız motosiklet sürücüsü karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı adama çarptı. Çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Isparta'nın Yalvaç ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanayi istikametinden ilçe merkezine seyir halinde olan ehliyetsiz H.Y.G. (14) idaresindeki plakasız motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan Yusuf E.'ye (69) çarptı. Çarpışmanın şiddeti ile yaya ve sürüklenen motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Çarpma anı çevrede bulunan güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde cadde üzerinde seyir halinde olan ehliyetsiz sürücünün yaya Yusuf E.'ye çarptığı ve yayanın savrulduğu anlar yer aldı. Çarpışmanın şiddeti ile motosiklet sürücüsünün sürüklendiği ve çevrede bulunan vatandaşların yaya Yusuf E'ye yardım için koştuğu anlar görüntülendi. Vatandaşların kendi imkanları ile yayayı otomobile bindirerek hastaneye götürdüğü anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Öte yandan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Güvenlik 3-sayfa Yalvaç Sağlık Kaza

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