Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsü Polisten Kaçarken Kaza Yaptı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 'dur' ihtarına uymayarak polisten kaçmaya başlayan ehliyetsiz sürücü, plakasız motosikletle girdiği ters yönde kaza yaptı. Yaralanan motosikletli, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ada Caddesi üzerinde polisin 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü M.K. kaçmaya başladı. Kovalamaca esnasında Hastane Mahallesi Yeni Cami mevkiinde ters yöne giren motosiklet sürücüsü, 34 LN 3063 plakalı midibüse çarptı. Kazada yaralanan M.K., bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Plakası olmayan motosiklet sürücüsünün ehliyetinin de olmadığı tespit edildi.

Kaza yapan motosiklet sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA