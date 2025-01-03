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Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsü Polisten Kaçarken Kaza Yaptı

Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsü Polisten Kaçarken Kaza Yaptı
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü, ters yönde giderken midibüse çarparak kaza yaptı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 'dur' ihtarına uymayarak polisten kaçmaya başlayan ehliyetsiz sürücü, plakasız motosikletle girdiği ters yönde kaza yaptı. Yaralanan motosikletli, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ada Caddesi üzerinde polisin 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü M.K. kaçmaya başladı. Kovalamaca esnasında Hastane Mahallesi Yeni Cami mevkiinde ters yöne giren motosiklet sürücüsü, 34 LN 3063 plakalı midibüse çarptı. Kazada yaralanan M.K., bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Plakası olmayan motosiklet sürücüsünün ehliyetinin de olmadığı tespit edildi.

Kaza yapan motosiklet sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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