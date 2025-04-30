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Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsü Kaza Yaptı

Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsü Kaza Yaptı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisten kaçan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü, kaza yaparak yaralandı. Sürücüye çeşitli ceza uygulandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisten kaçarken kaza yapan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü yaralandı.

Olay, Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Devriye görevi yapan Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, plakasını bezle kapatan motosikletin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü hızla kaçmaya başladı. Kontrolden çıkan motosiklet devrildi. Sürücü Eren Ş. (21) yaralandı. Yaralı, kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan incelemede sürücünün ehliyetinin olmadığı, motosikletin muayene ve sigortasının olmadığı ortaya çıktı.

Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 706 TL, muayenesiz araç kullanmaktan 2 bin 168 TL, sigortasız araç kullanmaktan 993 TL, makas atmaktan 9 bin 267 TL cezai işlem uygulandı. Araç çekici yardımıyla otoparka çekildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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