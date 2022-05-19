Ehliyetsiz motosiklet sürücüsü kaza yaptı: 1 yaralı - Haberler

Ehliyetsiz motosiklet sürücüsü kaza yaptı: 1 yaralı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, motosiklette yolcu olarak bulunan kadın yaralandı.

Motosikleti kullanan kadın ise önce motosikleti başkasının kullandığını söylerken, trafik polisinin kameralardan bakarız uyarısı karşısında geri adım attı. Motosikleti kullanan kadının ehliyeti olmadığı için böyle bir yola başvurduğu belirlenirken, ayağının ağrıdığını belirterek ambulansla hastaneye gitti. Motosiklet sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL para cezası uygulanırken motosiklet bağlanarak yediemin otoparkına çekildi.

Kaza, Antalya Caddesinde sarı köprü istikametinden Yapay Şelale istikametine seyir halindeki Yaren M.'nin kullandığı 07 ARE 344 plakalı motosikletin, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrilmesi sonucu meydana geldi. Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan Ela M., asfalta düşüp sürüklenerek yaralandı. Ela M., 112 sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"Motosikleti başkasının kullandığını iddia etti"

Olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri kaza ile ilgili araştırma yaparken, yaralanan kadının başında bulunan ve çevredekilerin motosikleti kullandığını söylediği kadının Yaren M., olduğu öğrenildi. Yaren M. polislere motosikleti başkasının kullandığını söyledi. Trafik polisinin " Kameralar var bakarız" demesi üzerine çark eden kadın, motosikleti kendisinin kullandığını ehliyetinin olmadığını söyledi. Yaren M., bir süre sonra ayağının ağrıdığını belirterek ambulansla hastaneye gitti. Trafik ekipleri Yaren M.'ya ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL para cezası uygularken, motosikleti de güvenlik açısından trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.