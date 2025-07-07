Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsü, Bisiklet Kazası İddiasıyla Polisi Kandırmaya Çalıştı

Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsü, Bisiklet Kazası İddiasıyla Polisi Kandırmaya Çalıştı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaralanan genç, bisikletle kaza yaptığını söylese de, polis yaptığı incelemede bir motosiklet ile minibüsün çarpıştığını ortaya çıkardı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüye toplamda 37 bin 356 TL ceza uygulandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada yaralanan genç, polis ekiplerine bisikletle kaza yaptığını söyledi. Olay yerinde motosiklet aynası bulan polisler, kazanın aslında bir motosiklet ile şehir içi minibüsün çarpışması sonucu meydana geldiğini tespit etti. Yapılan incelemede sürücünün ehliyetsiz olduğu ve motosikleti olay yerinden kaçırarak saklattığı belirlendi.

Olay, Manavgat ilçesi Kavaklı Mahallesi 6512 Sokak ile 6503 Sokak'ın kesiştiği noktada meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri ile sağlık görevlileri kaza yerine sevk edildi.

"Bisikletle kaza yaptım" dedi, arkadaşları da destekledi

Yaralı olarak bulunan Mehmet D, ilk müdahalesi ambulansta yapılırken polis ve sağlık ekiplerine bisikletle kaza yaptığını, arkadaşlarının bisikleti olay yerinden götürdüğünü iddia etti. Çevredeki arkadaşları da aynı ifadeyi teyit etti.

Gerçeği motosiklet aynası ortaya çıkardı

Kazanın yaşandığı noktada inceleme yapan trafik polisleri, yerde kırık bir motosiklet aynası buldu. Detaylı araştırmada kazanın Mehmet D'nin kullandığı 07 BKD 952 plakalı motosiklet ile Mehmet K. yönetimindeki 07 J 2136 plakalı şehir içi minibüsün çarpışması sonucu meydana geldiği belirlendi.

Ehliyetsiz çıktı, motosikleti kaçırmış

Ekiplerin çalışmasıyla motosikletin olay yerinden kaçırılarak saklandığı tespit edildi. Sürücü belgesi olmadığı belirlenen Mehmet D'nin, ceza almamak için böyle bir yola başvurduğu öğrenildi.

Toplam 37 bin 356 TL ceza uygulandı

Polis ekipleri, ehliyetsiz motosiklet sürücüsü Mehmet D ve motosikletin sahibine ayrı ayrı 18 bin 678 TL olmak üzere toplam 37 bin 356 TL para cezası kesti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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