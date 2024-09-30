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Ehliyetsiz Motosiklet Sürücülerinin Kaçışı Kaza ile Sonuclandı

Ehliyetsiz Motosiklet Sürücülerinin Kaçışı Kaza ile Sonuclandı
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İstanbul Arnavutköy'de ehliyetsiz oldukları gerekçesiyle polisten kaçan motosiklet sürücüleri, meydana gelen kaza sonucunda yaralandı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İstanbul'un Arnavutköy'de ehliyetsiz oldukları gerekçesiyle polisten kaçan şüpheliler, kaza yaptı. Kaza sonucunda motosiklet üzerinde bulunan iki kişi savrularak yere düşerken kaza anı güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Olay, 27 Eylül Cuma Günü Arnavutköy Anadolu Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre polisin dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü kaçmaya başladı. Polis ve motosikletli şüpheliler arasında kilometrelerce kovalamaca yaşandı. Mimar Sinan Caddesi üzerinde polisten kaçmaya devam eden 2 şüpheli, kontrollerini kaybederek önce kaldırım kenarındaki mantarlara çarptı daha sonra yere savruldu. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde motosikletle hızla ilerleyen şahısların kaldırım kenarındaki mantara çaptıktan sonra düştükleri görüldü.

İlk müdahale peşlerindeki polisler tarafından yapıldı

Gerçekleşen kaza sonrasında motosiklet üzerinde bulunan iki şüpheli savrularak yere düştü. Yere düşerek yaralanan şahıslara ilk müdahale olay yerinde kendilerini kovalayan polis ekipleri tarafından yapıldı. Yaralanan şahısların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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