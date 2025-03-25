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Ehliyetsiz Motosiklet Sürücülerine 95 Bin Lira Ceza

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Aksaray'da ehliyetsiz trafiğe çıkan iki motosiklet sürücüsüne toplam 95 bin lira ceza kesildi. Sürücüler, kasksız, muayenesiz ve plakasız araç kullanmanın yanı sıra ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan da ceza aldı.

Ehliyetsiz motosiklet sürücülerine 95 bin lira ceza

AKSARAY - Aksaray'da ehliyetiz trafiğe çıkan ve polis ekiplerince yakalanan 2 motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden toplam 95 bin lira ceza kesildi.

Aksaray'da şehir merkezinde uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri S.B.idaresindeki 68 MA 0723 plakalı 3 tekerlekli motosikleti ve M.K.yönetimindeki 68 ACB 316 plakalı motosikleti durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen sürücülerin ehliyetinin bulunmadığı belirlenirken, sürücü ve ruhsat sahiplerine ehliyetsiz motosiklet kullanmak ve kullandırmaktan, kasksız ve muayenesiz motosiklet kullanmak ve plaka takmamaktan her 2 sürücüye toplam 95 bin lira ceza kesildi. Motosikletlerden biri sürücünün olay yerine gelen yakınına teslim edilirken, 3 tekerli motosiklet trafikten men edilerek çekici ile otoparka götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN - 3.Sayfa
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