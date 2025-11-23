Haberler

Ehliyetsiz Drift Atan Sürücüye Cezai İşlem

Güncelleme:
Gaziantep'te sokak ortasında drift atan ehliyetsiz sürücü, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine tespit edilerek ceza aldı. Araç, 60 gün trafikten men edildi.

Gaziantep'te drift atan ehliyetsiz sürücüye para cezası uygulanarak, araç 60 gün trafikten men edildi.

Gaziantep'te bir sürücünün sokak ortasında drift yaptığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Görüntüleri ihbar olarak değerlendiren ekipler, yapılan inceleme sonucu sürücünün kimliğini kısa sürede tespit etti. Sürücüye drift atarak araç ve yaya güvenliğini tehlikeye sokmak ve ehliyetsiz araç kullanmak suçlarından idari para cezası uygulanırken, araç 60 gün süreyle trafikten men edildi. - GAZİANTEP

