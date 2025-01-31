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Ehliyetsiz Drift Atan Sürücüye 65 Bin TL Ceza

Ehliyetsiz Drift Atan Sürücüye 65 Bin TL Ceza
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde drift atan ehliyetsiz sürücü İbrahim A.'ya toplamda 65 bin TL cezai işlem uygulandı. Sosyal medya üzerinden yayılan görüntüler nedeniyle tespit edilen sürücüye, drift atma ve ehliyetsiz araç kullanma suçlarından ceza kesildi. Araç 2 ay trafikten men edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde drift atan ehliyetsiz sürücüye 65 bin TL cezai işlem uygulandı.

Olay, Sinanbey Mahallesi 5. Cadde üzerinde meydana geldi. Sürücü İbrahim A.'nın (22), 41 ARY 298 plakalı BMW marka aracıyla drift attığı görüntüler sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Harekete geçen polis ekipleri sürücü ve aracı tespit etti. Sürücüye drift atma suçundan 46 bin 393 TL ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 706 TL olmak üzere toplam 65 bin 99 TL cezai cezai işlem uygulandı. Araç 2 ay trafikten men edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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