Üye Girişi
Haberler

Ehliyet Sınavında Usulsüzlük: İki Şüpheli Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta yapılan ehliyet sınavında iletişim düzenekleriyle usulsüzlük yapan S.K. ve düzenekleri İstanbul'dan temin eden H.Ç. tutuklandı. Olay, sınav güvenliğini tehdit eden girişimlerle ilgili kararlı mücadelenin sürdüğünü gösteriyor.

Zonguldak'ta girdiği ehliyet sınavında üzerinde iletişim düzeneği kurduğu ve usulsüzlük yaptığı tespit edilen şüpheli ile düzeneği İstanbul'dan getirerek temin ettiği tespit edilen şüpheli tutuklandı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kdz. Ereğli ilçesinde ÖSYM tarafından yapılan ehliyet yazılı sınavında sınav güvenliği ihlali tespit etti. Geçen 6 Kasım günü gerçekleşen olayda, sınava giren S.K.'nın (37) üzerinde, sınav esnasında kopya çekmesine imkan tanıyan bir iletişim düzeneği bulunduğu ortaya çıktı. Sınavda işitme cihazının kulağın içine, iletişimi sağlayan diğer elektronik cihazları ise karın bölgesi ve ayakkabı altına özel düzenekle yerleştirildiği tespit edildi. Yakalanan S.K., ifadesinin ardından serbest bırakılırken, aynı suçtan gözaltına alınan C.K. (40) ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ekipmanları İstanbul'dan "Hoca" lakaplı şüpheli getirmiş

Olayın derinlemesine araştırılması üzerine, düzeneklerin İstanbul'dan gelen ve "Hoca" lakabıyla bilinen H.Ç. (28) isimli bir şüpheli tarafından temin edildiği belirlendi. İletişim cihazlarını hazırlayıp sınav sırasında doğru cevapları kulaklık aracılığıyla ilettiği tespit edilen H.Ç., Zonguldak ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen H.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü, sınav güvenliğini tehdit eden bu tür girişimlerle mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini belirtti. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Rize'de 4,7 büyüklüğünde deprem

Rize'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

 Bakan Tunç'tan konser soruşturması için 'Vız gelir tırıs gider' diyen İmamoğlu'na yanıt

İmamoğlu'nun resti Adalet Bakanı Tunç'u küplere bindirdi

 Meclis'e gelen Mehmet Şimşek'i abaküsle karşıladı: TÜİK hesap yapmayı bilmiyor

Bütçe görüşmeleri için Meclis'e gelen Mehmet Şimşek'e soğuk duş
Mike Tyson'ın Jake Paul'a neden tokat attığı ortaya çıktı

Mike Tyson'ın Jake Paul'u neden tokatladığı ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

RİZE'DE DEPREM! Rize'de deprem mi oldu? Deprem kaç şiddetinde oldu? Türkiye Galler maçı muhtemel 11'ler! A Milli Takım ilk 11'i belli oldu mu? Esenyurt'ta fabrikada yangın çıktı! Esenyurt yangın söndürüldü mü, son durum ne? En uzun süre tahtta kalan Osmanlı padişahı olan Kanuni Sultan Süleyman yaklaşık kaç yıl tahtta kalmıştır? 15 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 15 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 16-17 Kasım Roblox erişim engelinde son durum! Mike Tyson-Jake Paul tokat anı izle! Mike Tyson neden tokat attı? (VİDEO İZLE) Az önce deprem nerede oldu? 15 Kasım Malatya deprem mi oldu, kaç şiddetinde? SON DAKİKA DEPREM! Deprem mi oldu? Malatya depremi saat kaçta, nerede oldu? Son Dakika Kırıkkale'de deprem mi oldu? 15 Kasım Kırıkkale'de kaç şiddetinde deprem oldu? SON DAKİKA! Malatya depremi kaç şiddetinde oldu? Malatya depreminde son durum nedir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.